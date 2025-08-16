Successos
Detingut un conductor per provocar dos accidents a Tarragona i fugir sense auxiliar les víctimes
El detingut va xocar amb un cotxe i posteriorment amb una motocicleta abans de fugir de la rotonda de les Gavarres
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 28 anys com a presumpte autor dels delictes de lesions per imprudència greu i abandonament del lloc de l’accident. Els fets van tenir lloc diumenge a la carretera T-11, a la rotonda de les Gavarres a quarts de deu de la nit. Pràcticament de manera simultània es van produir dos accidents de trànsit.
El primer accident va provocar el fregament entre dos vehicles que circulaven per la T-11 en sentit Tarragona. En arribar a la rotonda, el vehicle del detingut va entrar per l’esquerra envaint una zona on està prohibida la circulació i va col·lidir amb el vehicle que circulava correctament. El conductor va continuar la marxa i va fugir del lloc. Després, va xocar amb una moto a la T-11.
El conductor del primer vehicle va intentar seguir-lo i va veure com l’home feia tota la rotonda i s’incorporava pel lateral de la T-11 en direcció Reus com si es dirigís a la sortida de l’autopista AP-7. En aquell moment, la víctima va deixar de seguir-lo, però li va poder agafar el número de matrícula.
El conductor infractor va donar la volta a la rotonda inferior de la T-11 i va incorporar-se de nou en sentit Tarragona. Va ser llavors quan, en accedir a gran velocitat a la rotonda de les Gavarres, va provocar el segon accident de trànsit. En aquest cas va xocar amb una motocicleta que circulava correctament per l’interior.
Quan els mossos van arribar al lloc del segon accident van assistir les víctimes a l’espera dels tècnics del SEM i van fer una primera inspecció ocular. Allà van poder recuperar el retrovisor i alguna altra peça del vehicle fugit.
Posteriorment, amb la informació del vehicle infractor que havia facilitat la víctima del primer accident, més les diverses gestions d’investigació, van poder identificar el conductor del vehicle. També van esbrinar que el vehicle es trobava al dipòsit d’una empresa de grues situada al Baix Penedès.
La policia catalana va contrastar que les peces recollides al lloc de l’accident corresponien amb les del vehicle investigat i que els danys que presentava també coincidien amb els danys causats pels dos accidents.
Un cop identificat el conductor, van citar-lo a dependències policials de Tarragona on aquest dimecres van detenir-lo pels dos delictes de lesions per imprudència greu i per l’abandonament del lloc de l’accident.