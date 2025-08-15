Reconeixement
La URV es situa entre les 600 millors universitats del món, segons el rànquing de Shanghai
La UB es torna a situar entre les 200 primeres posicions
Un any més, la Universitat de Barcelona (UB) torna a situar-se entre les 200 millors del món, segons l'Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, conegut popularment com el rànquing de Shanghai. La Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra se situen entre les 301 i 400 millors del planeta. En els 1.000 primers llocs s'hi troben 36 universitats espanyoles.
La Rovira i Virgili ha quedat entre la posició 601 i la 700; la Politècnica de Catalunya entre la 701 i 800; la Universitat de Lleida entre la 801 i la 900 i la de Girona entre la 901 i la 1.000.
La URV escala posicions respecte els dos darrers anys en què la Universitat se situava a la franja dels 701-800. Per elaborar aquesta classificació, l’ARWU analitza més de 2.500 universitats i publica les 1.000 millors del món. La URV se situa en el quart lloc de les universitats catalanes i en la quinzena posició de les 36 universitats de l’Estat espanyol.
La universitat de Harvard se situa en primera posició, seguida de la d'Stanford i la de Massachusetts (MIT). La prestigiosa classificació analitza l'excel·lència científica de més de 2.500 institucions públiques i privades, de les quals destaca les 1.000 primeres.