Festes
Sant Magí arribarà aquest cap de setmana al seu punt àlgid
L'Associació Amics de la Part Alta, els veïns del Portal del Carro i la Confraria de Sant Magí recuperen la Carrossa del Sant
S’acosta el punt àlgid de les festes de Sant Magí de Tarragona. Aquest cap de setmana arriben la gran majoria de plats forts de la programació, amb les revetlles, l’Arribada de l’aigua i la Cercavila.
Avui divendres 15 d’agost començarà amb un clàssic estival organitzat per la Fundació Alverna: la XIV Travessa d’Andròmines. Enguany, amb un petit canvi d’ubicació. Es mantenen a la platja del Miracle, però es mouen a la part de la Comandància. Al vespre, a les 20 h, es farà una ballada de sardanes davant del Monument a la Sardana de la Rambla Nova i, a la nit, es tancarà el dia amb la millor festa: El Jordi’s Festival Sant Magí 2025 al Parc Francolí, amb concerts d’artistes com Kidd Keo o Atomic i la Revetlla Matalassera a la plaça del Rei amb PD Petardeig i PD Pelacanyes.
El dissabte s’encetarà amb el 41è Trofeu Sant Magí de Ciclisme a la Rambla Nova i també comptarà amb altres actes destacats com el XXVI Capsa Músic Festival, que enguany se celebra al Camp de Mart amb noms com el grup de rock tarragoní de M.U.R. o el post pop barceloní de gavina.mp3.
Diumenge, el camí de l’aigua començarà amb les primeres clarors del dia des del santuari de la Brufaganya, tot passant per Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d’Armentera, Santes Creus i Bràfim, on faran nit. Una de les novetats d’aquestes festes arriba de la mà de l’Associació Amics de la Part Alta, els veïns del Portal del Carro i la Confraria de Sant Magí, que recuperen la Carrossa del Sant. A més, a la tarda, a la Rambla Nova se celebrarà la X Trobada de Gegants i Nanos, que faran una cercavila.