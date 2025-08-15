Sant Magí
Embarcacions casolanes solquen el mar a Tarragona en la travessa d'andròmines
Desenes de persones s'han aplegat a la platja del Miracle per gaudir de la 14a edició
Una desena d'embarcacions casolanes, elaborades amb ampolles de plàstic o matalassos inflables perquè es mantinguessin a flotació, han participat aquest divendres en la 14a edició de la travessia d'andròmines de Tarragona, celebrada a la platja del Miracle.
Tripulacions disfressades de faraons, de responsables un restaurant, amb bandera pirata o amb una urna com les emprades al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 han solcat el mar en una cursa festiva amb sortida i meta a la riba després de recórrer uns metres fins a unes boies i fer mitja volta.
La prova ha comptat amb dues categories, infantil i d'adults, i l'equip més ràpid ha estat l'integrat per efectius de la Creu Roja.
La travessia d'andròmines s'emmarca dins de la festa major de Sant Magí de Tarragona i ha estat seguida per un nombrós públic que, en plena onada de calor, abarrotava la platja del Miracle.