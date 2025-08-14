Societat
Retiren la terrassa dels porxos de Merceria, que no té llicència de restauració
Es tracta d’un comerç de productes alimentaris i begudes, motiu pel qual no té permès ocupar la via pública
Finalment, el local situat al número 10 del carrer Merceria s’ha vist obligat a retirar la terrassa havia muntat sota els porxos. L’Ajuntament de Tarragona va notificar als propietaris de l’establiment el passat 10 d’agost, ja que segons fonts municipals, aquest no disposa d’una llicència de restauració, sinó de comerç de productes alimentaris i begudes.
Segons la normativa actual, apunten, aquest tipus d’activitat no pot ocupar la via pública, ni tan sols sol·licitar un permís per fer-ho. Així i tot, des del consistori asseguren que no s’ha interposat cap sanció, ja que la Guàrdia Urbana ha pogut comprovar que s’han seguit les indicacions, deixant aquesta primera intervenció en una advertència.
L’establiment va obrir les portes a finals de juny, però la polèmica va esclatar fa poc més d’una setmana, quan el grup municipal d’ERC va reclamar la retirada de la terrassa, al·legant que afectava directament l’espai de pas sota els porxos i qüestionant la seva legalitat. Els republicans, a més, demanen modificar l’ordenança vigent per tal de prohibir la instal·lació de terrasses sota les voltes del carrer.
El motiu, defensen, és «assegurar la preservació i l’accessibilitat d’aquest element emblemàtic del patrimoni urbà». Si bé asseguren que la normativa actual ja contempla aquest tipus de regulació, demanen que l’espai s’incorpori de forma explícita dins d’aquesta.
De moment, el grup encara no ha rebut resposta pel que fa a aquesta petició, per la qual van exigir una «convocatòria immediata i extraordinària» de la Comissió de Seguiment de l’Ordenança de Terrasses, la qual no té previst reunir-se fins al setembre.
La proposta dels republicans també va generar debat entre els veïns, que malgrat presentar-se crítics davant l’ordenança de terrasses, alguns creuen que la presència d’un establiment d’aquestes característiques podria ajudar a dissuadir l’assentament de persones sense llar sota els porxos.
Segons membres de plataforma Som Part Alta, es tracta d’una situació «insalubre», que s’agreuja sobretot durant l’hivern, quan diverses persones s’instal·len en aquesta superfície, «fent les seves necessitats en mig del carrer», entre altres conductes incíviques.