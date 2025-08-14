Societat
Reobert el trànsit del Passeig Marítim a l'alçada de l'antiga plataforma del Miracle
El tram entre el Fortí de Sant Jordi i el carrer Mestre Benaiges estava tancat per les obres de demolició del 'mamotreto'
L'Ajuntament de Tarragona ha informat que a partir d'aquest dijous 14 d'agost es reobre la circulació de vehicles així com el carril bici del passeig marítim Rafael de Casanova entre el Fortí de Sant Jordi i el carrer Mestre Benaiges, tancat des del passat mes d'abril amb motiu de les obres de demolició de la plataforma del Miracle.
L'obertura del carrer es produeix un cop acabada la demolició mentre que l'espai que ocupava la plataforma romandrà tancat al públic fins a la recepció de l'obra per part de l'Ajuntament. En paral·lel, l'Ajuntament està redactant el projecte de renaturalització de l'espai.