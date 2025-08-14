Successos
Quatre incendis mobilitzen als Bombers aquesta matinada a Tarragona
La majoria dels serveis han estat per incendis a contenidors
Els Bombers de la Generalitat han rebut aquesta matinada de dijous quatre avisos per incendis a Tarragona. El primer d'ells ha estat al carrer de Josep Floresví Garreta, al Serrallo, on han cremat un contenidor de plàstic i un de cartró a les 00.14 hores.
Vuit minuts més tard, a les 00.22 hores, han activat els bombers per un altre incendi en un carrer molt proper. Al carrer del Vapor cremava un matalàs.
A les 00.32 hores han rebut un avís per anar al carrer de Torres Jordi perquè hi havia un contenidor amb flames i per últim s'han mobilitzat fins al parc de Bonavista on han cremat 30 metres quadrats de de vegetació. En tots quatre serveis s'ha desplaçat una dotació terrestre.