Societat
El Port de Tarragona invertirà prop d’1 milió d’euros en una nova planta fotovoltaica
Se situarà al moll de Castella i serà la més gran fins ara
Port Tarragona invertirà prop d’un milió d’euros en la instal·lació de la planta de generació d’energia solar fotovoltaica més gran que ha impulsat fins al moment l’Autoritat Portuària. Aquesta nova instal·lació s’ubicarà al moll de Castella, concretament a les cobertes de les naus A, B i C, i permetrà sumar 600 kW de potència nominal d’origen verd i autogenerat per l’APT.
L’actuació, que es licitarà pròximament, ha rebut finançament del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Concretament, el fons cobreix el 40% de la inversió del projecte.
La nova instal·lació ocuparà una superfície total de 4.500 m². A cadascuna de les tres naus, es col·locaran dos inversors de 100 kW i un comptador, de manera que cada edificació generarà una potència nominal de 200 kW. La planta funcionarà en règim d’autoconsum amb excedents. L’energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica derivada de l’activitat diària del Port i reduirà la dependència de fonts convencionals.
El projecte, pressupostat per un import de 989.968,48 euros, inclou la col·locació de plaques solars, estructures metàl·liques de suport, inversors, connexió a la xarxa interna de baixa tensió i sistemes de monitoratge i protecció, seguint les normatives vigents de seguretat i eficiència energètica.