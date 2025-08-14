Urbanisme
Les obres d’urbanització de Parcel·les Iborra s’iniciaran després de Santa Tecla
L’Ajuntament ha adjudicat els treballs de remodelació per 3,9 MEUR i el termini d’execució serà de 10 mesos
Comença el compte enrere per a l’inici de les obres d’urbanització del Polígon d’Actuació 102, que comprèn l’àmbit de Parcel·les Iborra. L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat la remodelació d’aquest sector per un import de 3.958.966,49 euros (IVA inclòs) a la unió temporal d’empreses formada per Eiffage, Gicsa i Eiffage Energia. El conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, preveu que els treballs s’iniciïn «entre finals de setembre i principis d’octubre». És a dir, després de les festes de Santa Tecla.
L’edil es mostra «satisfet» per donar l’«impuls definitiu» a un «reclam històric» de les famílies que viuen a la zona. «Ja estem al final del camí», celebra el tercer tinent d’alcalde. Les obres, que s’allargaran durant deu mesos, consistiran en la urbanització dels carrers existents i de nova creació. L’adjudicatària s’encarregarà de les demolicions, el moviment de terres, la pavimentació, la senyalització, enjardinament i instal·lació de mobiliari urbà.
El projecte també inclou la instal·lació de les diferents xarxes de serveis —aigües residuals i aigües pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas—, així com el soterrament del cablejat existent. La intervenció afectarà una superfície de 56.995 metres quadrats i permetrà la construcció de 136 habitatges. L’Ajuntament finançarà mig milió d’euros del pressupost total.
El consistori ha avançat els 309.003,70 euros corresponents a les obres del sector PMU-13b i els 212.807,83 euros per a reforma de l’entorn de l’ermita de la Salut, que queden fora de l’àmbit de Parcel·les Iborra. «Aquesta actuació permet créixer urbanísticament cap a Llevant», afirma García Latorre, qui apunta que aquesta zona ha passat a ser «prioritària», després d’haver deixat encarrilat el nou barri del PP-10 —entre Bonavista i Campclar—.
Dècades d’espera
Les obres d’urbanització del Polígon d’Actuació 102 han estat llargament reivindicades durant les darreres dècades. «Avis octogenaris del barri diuen que, fa 40 anys, es va adjudicar la redacció del projecte a una empresa barcelonina que va acabar fent fallida», explica el president de l’Associació Administrativa de Cooperació de les Parcel·les Iborra, Enric Casasayas. Els propietaris de la zona es mostren «satisfets perquè s’hagin adjudicat, per fi, les obres i amb ganes de començar a sentir el soroll de les màquines treballant».
«Portem tota la vida esperant aquesta intervenció», assenyala Casasayas, qui recorda que han hagut d’aguantar «demores i ajornaments constants» durant els darrers anys. De fet, alguns veïns van haver de marxar perquè «no podien fer les obres necessàries en els seus habitatges per continuar vivint-hi». «Hi ha hagut situacions sobrevingudes, com l’anul·lació del POUM l’any 2020, però també hi ha hagut retards incomprensibles», apunta.
Ara, però, tot això ha quedat enrere i les 25 famílies que viuen de forma permanent a Parcel·les Iborra només compten els dies que falten perquè s’iniciïn les obres. «El que hem demanat sempre és que puguem gaudir dels mateixos serveis que qualsevol altre barri de Tarragona», indica Casasayas, qui espera que aquesta intervenció ajudi a «regenerar el barri».