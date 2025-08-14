Església
L’arquebisbe de Tarragona carrega contra Vox: «Un xenòfob no pot ser un veritable cristià»
Abascal va criticar el rebuig de l'església a l'acord a Jumilla
L’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarragonina (CET), Joan Planellas, va advertir Vox que «un xenòfob no pot ser un veritable cristià» després que Santiago Abascal critiqués el rebuig de l’Església a l’acord a Jumilla (Múrcia) per impedir celebracions islàmiques en espais esportius.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, va assegurar que la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) «va dir el que havia de dir» i va emplaçar el partit de Santiago Abascal a consultar què diu la doctrina de l’Església sobre l’acollida de persones migrades i la dignitat de tots els éssers humans, que a més va reiterar de forma explícita el difunt papa Francesc.
El líder de Vox, Santiago Abascal, va assegurar en una entrevista recent estar «perplex i entristit» per la posició de part de la jerarquia espanyola en matèria migratòria, front «a l’islamisme extremista que avança», i també «pel seu silenci» davant algunes polítiques del govern central, sobre el qual no sap si respon a les subvencions públiques que rep la institució o a casos de pederàstia que la tenen «absolutament emmordassada». Sobre aquesta qüestió, Planellas va emplaçar Vox a revisar el Concili Vaticà II (CVII) i va deixar clar que «no hi ha fissures» amb el que va manifestar la CEE en matèria migratòria.