Castells
L'Ajuntament impulsa mesures per pal·liar els efectes de la calor per la diada de Sant Magí
Ematsa instal·larà dos punts d’hidratació amb aigua potable, un a la plaça de les Cols i l’altre al carrer Merceria
L’Ajuntament de Tarragona posa en marxa una sèrie d’accions per tal de minimitzar els efectes de la calor extrema de cara a la diada castellera de Sant Magí. Des d’EMATSA, en coordinació amb la Conselleria de Cultura, s’instal·laran dos punts d’hidratació amb aigua potable, un a la plaça de les Cols i l’altre al carrer Merceria. Es tracta d’unes estructures mòbils amb vuit aixetes que es connecten a la xarxa d’aigua i que estaran a disposició de castellers i espectadors des de l’inici de la diada i fins a la seva finalització.
També des de l’organització de la diada es repartiran prop d’un miler d’ampolles d’aigua d’un litre i mig ( un total de 1.440 litres d’aigua) directament a les quatre colles castelleres de la ciutat per tal que tinguin a l’abast sense necessitat de traslladar-se la possibilitat d’hidratar-se en una dida castellera on la calor és un factor a tenir en compte.
Tarragona es troba en aquests moments en fase 2 dins el Protocol Municipal d’Episodis de Calor, i des de Protecció Civil es recomana seguir diferents consells com ara beure aigua amb regularitat així com protegir-se del sol.