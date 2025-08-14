Seguretat
Dispositiu policial per controlar possibles actes incívics al Bosc de la Marquesa
L'actuació comença avui i s'allargarà fins a la tarda d'aquest diumenge 17 d'agost
La Guàrdia Urbana de Tarragona, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i el Guarda del Bosc de la Marquesa han iniciat aquest divendres un dispositiu de seguretat a la zona que s'allargarà fins a la tarda d'aquest diumenge 17 d'agost. L'operatiu servirà per controlar els possibles actes incívics que es puguin produir al Bosc de la Marquesa i a les platges i cales del seu entorn. L'actuació es fa amb motiu del pont de la festivitat de Santa Maria demà divendres, 15 d'agost.
Els principals objectius d'aquest dispositiu conjunt de seguretat és prevenir i/o sancionar l’estacionament indegut als accessos de les cales del Bosc de la Marquesa; evitar acampades i pernoctacions il·legals; impedir l’encesa de focs i l’ús de material pirotècnic; i controlar la presència de gossos i conductes incíviques que puguin afectar la fauna, la flora i la convivència. En el transcurs de la intervenció també s'informarà sobre la normativa vigent i es faran actuacions de caràcter pedagògic i dissuasiu.
El Bosc de la Marquesa és un dels espais naturals inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), indrets amb un elevat valor ambiental i paisatgístic. Durant diverses festivitats, diferents espais naturals de la ciutat (especialment el Bosc de la Marquesa i les cales i platges del seu entorn) ha estat, tradicionalment, un punt de concentració de persones que pernocten i/o fan acampades, molts cops fora del marc legal.
No obstant això, en els darrers anys s’ha constatat una clara davallada quant a l’afluència, les pernoctacions i l’encesa de focs, probablement fruit del treball preventiu i dels dispositius sostinguts en el temps que s’hi han desplegat.