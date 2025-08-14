Societat
El Canó i el Pregó donen el tret de sortida a les Festes de Sant Roc
Enguany el barri celebra 200 anys dels Gegants Vells i del 40 del Drac
El Cós del Bou i la Baixada de la Pescateria estan oficialment de celebració. El Canó i el Pregó, a càrrec de Francesc d’Assís Garcia Segarra, van donar ahir el tret de sortida a les Festes de Sant Roc, enguany més especials que mai, i és que els Gegants Vells del Cós del Bou, el Drac de Sant Roc i el Drac Petit estan d'aniversari. La tarda va arrencar, tal com marca la tradició, amb el fort esclafit del Canó. Tot seguit, el local de la Colla Jove es va omplir de gom a gom per escoltar les paraules de Garcia Segarra, que va guiar al públic per un viatge al passat, dedicant una atenció especial als gegants bicentenaris.
El pregoner va fer un repàs exhaustiu de la història d’aquestes emblemàtiques figures, començant amb la seva creació, destacant el seu traspàs als veïns del barri, i recordant l’assemblea que aquests van realitzar l’any 2000 per triar el nom oficial de la parella. «Per aquells que ja portem uns anyets a Tarragona, sempre seran els Gegants del Cós del Bou», va reivindicar. El Drac de Sant Roc, que enguany celebra el seu 40è aniversari, i el Petit, que en fa 25, també van rebre una menció especial durant l’acte, així com el Ball de Bastons de Tarragona, que va ser reconegut com a Canoner d’Honor.
Tot seguit, el vespre va continuar amb la Proclamació de la Pubilla. Enguany l’honor l’ha tingut Enia Mañé, que es trobava acompanyada per les dames Lídia Marquès i Mariona Vives. A continuació, els assistents van poder gaudir d’una nova versió del còctel de Sant Roc, elaborat sota la direcció de Ferran Ventura i en record del mestre Eduard Boada.
La jornada va culminar a les 21.30 h amb el tradicional sopar de germanor al carrer, on cadascú va portar les seves especialitats culinàries.