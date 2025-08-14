Tarragona
Adjudicat el projecte de realitat virtual i la inserció de la Via Augusta en plataformes digitals
Es crearan de recursos audiovisuals per promocionar la Ruta Bètica de Cicloturisme al seu pas per la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat a l’empresa Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL el servei de desenvolupament d’un projecte de realitat virtual i la inserció de la Via Augusta en plataformes digitals (NEXTGEN), concretament amb la proposta Experiència de cicloturisme cultural a la Via Augusta.
L’objectiu és la creació de recursos audiovisuals que promocionin i visibilitzin la Ruta Bètica de Cicloturisme al seu pas per Tarragona. Per aconseguir-ho, és necessària la contractació d’un servei especialitzat en producció de vídeos, així com de la gestió tècnica necessària per garantir que aquests recursos estiguin disponibles en les plataformes digitals municipals i altres canals relacionats. A més, aquest servei serà responsable d’assegurar que els vídeos compleixin els requisits tècnics per la seva difusió.
L’actuació pretén crear una experiència turística basada en la revalorització sostenible i inclusiva de l’itinerari històric cultural de la Via Augusta mitjançant la implementació de mesures tecnològiques i de transformació digital de l’Ajuntament de Tarragona que seran finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern de l’Estat espanyol, en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) del Pla Next Generation de la UE.
Nova ruta en bici
La nova ruta cicloturística cultural de la Via Augusta recorre 1.600 quilòmetres de l’antic traçat romà seguint un recorregut vinculat als jaciments romans que es poden trobar als quinze municipis de les quatre Comunitats Autònomes que recorre l’itinerari.
Des del germen de la Ruta Bética Romana, el nou producte turístic recorre els municipis andalusos de Santiponce, Carmona, Osuna, Almodóvar del Río, Còrdova, Montoro, Almedinilla, Puente Genil, Écija, Marchena, Càdis i Baena; i s’estén cap a Castella-la Manxa passant per Lezuza, per la Regió de Múrcia fent parada a Cartagena, i per Catalunya, amb Tarragona, en un sentit ampli, ja que la ruta recorre el patrimoni i els paisatges de les poblacions de la mateixa ciutat i d’Altafulla, Torredembarra, Creixell i Roda de Berà.
El projecte vol preservar el llegat immaterial de la Via Augusta i aprofitar l’oportunitat per diversificar, deslocalitzar i reconvertir el turisme cultural basat en el patrimoni romà en una ruta en bicicleta que genera una experiència turística sostenible de gran atractiu i valor afegit.
L’import d’adjudicació és de 53.882,51 euros amb IVA per un contracte de tres mesos que és la durada que, es preveu, tindran aquests treballs.