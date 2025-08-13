Urbanisme
Una tanca de fusta delimitarà la zona on era el ‘mamotreto’ per regularitzar l’accés
Es tancarà aquest espai a l’espera de les obres de renaturalització. El projecte es presentarà al setembre
La plataforma del Miracle ha desaparegut completament i ha deixat un gran buit en el front litoral urbà de Tarragona. Tal com es va anunciar fa tres mesos, l’Ajuntament té previst presentar el projecte de renaturalització d’aquest espai al setembre. Mentrestant, el consistori ha pres la decisió de delimitar la zona que ha quedat descoberta després la demolició del mamotreto. A finals de juliol, va licitar un contracte menor per al servei d’instal·lació de tanques de fusta amb doble travessera en tot el perímetre.
Igualment, es col·locarà una barrera abatible que permeti l’entrada dels serveis municipals. Els treballs tindran una durada de set dies i el pressupost estimat és de 15.125 euros (IVA inclòs). L’objectiu és «regularitzar l’accés a la nova zona obtinguda al pas de vianants i vehicles», segons l’informe justificatiu. En el document, s’exposa que l’enderroc de la plataforma «ha deixat un espai lliure que ha de ser convenientment ordenat».
La demolició del mamotreto va finalitzar el passat maig, després de dos mesos d’obres. Des de llavors, l’empresa adjudicatària —Opera Catalonia— ha estat executant la segona fase, que consistia en el reciclatge dels materials d’aquesta estructura, que feia 150 metres de longitud i tenia uns 6.000 metres quadrats. En total, s’han retirat 12.000 tones de formigó, que la companyia ha traslladat a la seva planta de Calafell per triturar-les i transformar-les en nous àrids aptes per a futures construccions.
Pendents del projecte
L’Ajuntament està acabant de definir un projecte de renaturalització que veurà la llum el mes vinent. Posteriorment, serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui s’encarregarà de les obres, que encara no tenen calendari. Això sí, abans d’iniciar els treballs, caldrà dur a terme unes proves per saber la fondària dels fonaments de la plataforma, ja que la idea és treure tot el ciment.
El consistori ja ha invertit 359.000 euros —finançada amb fons europeus Next Generation— en la demolició de la plataforma i ara s’ha de determinar el pressupost per a la remodelació de la zona que ha quedat buida. La intenció és que esdevingui un nou espai verd natural per al gaudi de la ciutadania i serveixi per lluitar contra l’emergència climàtica.