Cultura
Ramos, sobre la Biblioteca provincial: «Esperem tenir notícies aviat»
La comissió mixta no es reuneix des de fa més d'un any
La comissió mixta per a construir la futura Biblioteca Provincial de Tarragona —formada per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament— es va reunir per última vegada el 27 de juny del 2024. Des de llavors, no han tornat a trobar-se.
«Esperem que puguem tenir notícies aviat», afirma la consellera de Cultura del consistori tarragoní, Sandra Ramos, després de ser preguntada sobre la data de la pròxima reunió. «Nosaltres ja estem treballant i el que m’interessa és que quan surti, surti bé», indica l’edil.
Un dels aspectes que queda pendent és l’emplaçament final del nou equipament: «S’ha de definir on és l’espai més apropiat perquè la Tabacalera és molt gran i hi ha diverses possibilitats». «És el que s’ha d’acabar de tancar, però necessitem que el Ministeri de Cultura acabi de confirmar realment la ubicació», afegeix Ramos.
I és que el ministre Ernest Urtasun, va generar certa confusió durant la seva darrera visita a Tarragona el passat mes de gener, quan no es va voler mullar sobre la ubicació de la Biblioteca provincial.
Proposta al Parlament
La no concreció del futur equipament va arribar la setmana passada al Parlament de la mà de Junts per Catalunya, que va presentar una proposta de resolució perquè la Generalitat insti el Ministeri a desbloquejar el procés.