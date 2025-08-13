Sant Magí
El Mercat Central s’omple de síndria i somriures
Ahir el recinte va tornar a acollir la tradicional Sindriada solidària, enguany acompanyada d’una parada de joies dentals
No és cap secret, la calor d’agost és insuportable, i els tarragonins estem farts de suar. Ahir, però, la ciutat es refrescava amb una de les seves tradicions més dolces i solidàries: la Sindriada de Sant Magí. Com cada any, els talls de síndria tornaven a ser els protagonistes dels mercats tarragonins, on es realitzava el clàssic intercanvi d’un euro per peça, destinat a finançar projectes de Creu Roja Joventut.
Al matí va ser el torn del Mercat de Torreforta, mentre que a la tarda la fruita es va repartir al Mercat Central, on la Núria Escardó i la María José Martínez eren les primeres a la cua. «Hem trobat taula i tot», comentava Escardó orgullosa. «Venim cada any, és per una bona causa i ens motiva una mica per sortir de casa aquests dies, que potser costa més», apuntava Martínez.
Tarragona
Redacció
Altres venien per primera vegada, com la Giselle i la Susi —de Madrid i el Regne Unit— que visitaven el mercat i van topar amb la parada. «Ens han informat de la iniciativa i no hem dubtat en col·laborar, ens encanta la síndria i més si és per una causa social», afirmava la primera. Enguany el carilló no va poder marcar l’inici de la campanya, ja que es troba fora de servei per tasques de manteniment, i alguns assistents van trobar a faltar aquesta benvinguda. «Estem una mica decebuts que continuï espatllat», admetia l’Òscar Gordillo, acompanyat de la seva dona i les seves filles. «La veritat és que esperàvem una mica més d’animació, com altres anys, però tot sigui per una bona causa», afegia la Mònica Jordà.
I és que enguany l’entreteniment era una mica diferent. En comptes d’espectacles musicals, al centre del mercat hi havia una parada on podies decorar les teves dents amb un brillant. Sí, com els que porta la Rosalia. Només calia entregar un tiquet de compra del mercat, superior a 20 euros, per sumar-se a la moda. «Ha estat una mica improvisat, ho he vist i he pensat: per què no?», explicava la Teodora Cindea, una de les atrevides. També va visitar el Mercat Central la consellera Sandra Ramos, que va repartir alguns dels talls als assistents. «Sempre és bonic tenir un acte solidari al programa de festes, i veure com la gent ja ho té com a tradició», afirmava.