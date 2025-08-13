Urbanisme
L'Ajuntament de Tarragona adjudica les obres d'urbanització de Parcel·les Iborra
L'adjudicació s'ha fet per un import de 3.958.966,40 euros iva inclòs
Aquest dimecres s’han adjudicat les obres del projecte d’urbanització del polígon d’actuació 102 Parcel·les Iborra, a l'unió temporal d'empreses EIFFAGE-GICSA-EIFFAGE ENERGIA. L'adjudicació s'ha fet per un import de 3.958.966,40 euros iva inclòs. D'aquests, l'Ajuntament pagarà 521.810,90 euros: 309.003,70 euros són els que l'Ajuntament avança corresponents a les obres al PM1 13B, i 212.807,83 euros són les obres que es fan al voltant de l'ermita de la Salud, que queden fora de l'àmbit de parcel·les Iborra però que serveixen també per connectar-ho l'àmbit d'actuació. La junta de cooperació de parcel·les Iborra es farà càrrec de l'import restant de l'adjudicació (3.437.155,50 €).
Les obres, que tindran una durada de 10 mesos, inclouen tots els treballs necessaris per la urbanització dels carrers existents i els de nova creació, com demolicions, moviment de terres, pavimentació, senyalització, enjardinament i instal·lació de mobiliari urbà. També s’inclouen la instal·lació de les xarxes de serveis - d’aigües residuals i aigües pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas - amb el soterrament de les existents i instal·lació de les noves per donar servei a totes les parcel·les.