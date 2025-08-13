Societat
El Komando Nits Q recorrerà la Part Alta durant la vigília de Sant Magí
L'acció preventiva tractarà sobre els riscos associats al consum de drogues, principalment l'alcohol
El grup de joves agents de salut del Komando Nits Q sortirà la nit del pròxim dilluns 18 d'agost, la vigília de Sant Magí, pels carrers i places de la Part Alta. Sota el lema Si vols, t’informen. Si et cal, en parlem, el Komando Nits Q farà una intervenció preventiva i itinerant des de les 21 h a la 1 matinada amb l'objectiu de conscienciar a la ciutadania, en especial a la població més jove, sobre els riscos associats al consum de drogues, principalment l'alcohol.
Els joves agents de salut es mouran, principalment, per la plaça de la Font, la plaça del Rei i el passeig de Sant Antoni. Es tracta d'una intervenció que es du a temer sense judicis de valor, de forma proactiva i respectuosa; i és una acció de la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona que es coordina amb agents del Punt Lila i Arc Iris de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ i la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera, també s'ofereix, si s'escau, assessorament a la ciutadania s'obre on poder adreçar-se en casos d'assetjament.
El Komando Nits Q és una de les accions de la Plataforma Nits Q ("Q" de qualitat) impulsada per la conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, un espai participatiu creat l'any 2008 i que aglutina tots els agents implicats en l’oci nocturn, diferents àrees municipals, associacions veïnals i cossos de seguretat i d'emergències. L'objectiu de la plataforma és aconseguir entorns més segurs i saludables per a tothom.