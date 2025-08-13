Recerca
Investigadors de la URV dissenyen un sistema d'alarma domèstic que no necessita manteniment
Els aparells consumeixen tan poca energia que no cal alimentar-los amb una bateria i incorporen un supercondensador
Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han dissenyat un sistema d'alarma domèstic que no necessita manteniment. L'equip ha escollit aquests aparells per posar en pràctica dues tecnologies combinades de «gran eficiència» que poden suposar una «alternativa sostenible» als sistemes de la Internet de les coses. Aquests aparells perifèrics consumeixen tan poca energia que no necessiten alimentar-se amb una bateria.
Els investigadors del grup NEPHOS han optat per usar un supercondensador, un component electrònic que emmagatzemen menys energia que les bateries o les piles, però que són «més respectuosos amb el medi ambient» en la seva fabricació i tenen una vida útil molt més llarga que les bateries de liti convencionals.
Molts electrodomèstics i aparells estan connectats a internet a les llars i a les ciutats intel·ligents. El potencial de la Internet de les Coses (IoT) també planteja «reptes de gestió energètica». Cada sensor d'un determinat sistema consumeix energia, i no sempre poden estar connectats a la xarxa elèctrica. Es necessiten piles o bateries, elements amb una vida útil limitada i que impliquen un impacte ambiental elevat en la construcció i quan han quedat obsoletes. Sovint el sensors estan situats en llocs de difícil accés i fer-ne el manteniment pot resultar feixuc i costós.
Els investigadors del departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la URV proposen una solució que combina dues tecnologies amb una gran eficiència energètica: LoRa i backscattering. LoRa (acrònim de l'anglès Long Range) és una tecnologia de transmissió de dades coneguda pel seu llarg abast i una taxa de transmissió relativament baixa. És una solució ideal en aplicacions en què no es requereix enviar dades constantment. La tecnologia de comunicació per backscattering —o retrodispersió— utilitza uns dispositius anomenats etiquetes RFID (acrònim anglès d'identificació per radiofreqüència) per reflectir un determinat senyal de ràdio. Aquests sistemes RFID són cada vegada més populars i s’utilitzen, per exemple, com alarmes antirobatori en centres comercials.
Per provar el rendiment i la viabilitat de combinar les dues tecnologies, els investigadors de la URV ho han posat en pràctica en un sistema d'alarma domèstic. El disseny que proposen utilitza sensors d'obertura, que monitoren l'estat de portes i finestres. Com que només s'activen de forma esporàdica, són grans candidats per aplicar-hi aquesta tecnologia de baix consum. El sistema consta d'un aparell central que envia i llegeix senyals LoRa i d'una sèrie de sensors perifèrics. El sistema central monitora l'estat de portes o finestres que inclouen una etiqueta RFID. Quan un sensor registra un canvi, activa l'etiqueta d'identificació per radiofreqüència. Aquesta reflecteix el senyal de ràdio de l'emissor LoRa i el modula perquè el receptor identifiqui quina porta o finestra s'ha obert.
El conjunt va funcionar correctament en distàncies lineals de més de 80 metres i va demostrar ser totalment fiable en un pis de 150 metres quadrats. Pel que fa a l'escalabilitat del sistema, suporta més de 600 sensors en el mateix canal de freqüència, sent capaç d'identificar cadascun d'ells, una capacitat fora de l'abast dels sistemes convencionals. Aquesta recerca, publicada en un article a la revista Scientific Reports, obre la porta a l'aplicació de sistemes invisibles per l’usuari, amb un manteniment gairebé nul, a tot tipus de sectors.