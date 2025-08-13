Política
ECP denuncia l’estat de la zona de gossos de la platja Llarga i exigeix el seu manteniment
La formació ha fet una instància ja que consideren que «és inacceptable» l'estat en que es troba
El Grup Municipal En Comú Podem Tarragona denuncia públicament la situació en què es troba actualment la instal·lació de la zona de gossos de la platja Llarga de Tarragona. «L’estat de la platja dista molt de ser l’adequat per al seu ús i gaudi per part de la ciutadania», afirmen en un comunicat.
En només un mes des de la seva modificació i obertura al mar, la manca de manteniment ja és evident. Aquesta situació, l'han traslladat formalment a l’Ajuntament de Tarragona mitjançant una instància ja que consideren que «és inacceptable», especialment tractant-se d’una instal·lació que, en època estival, rep un elevat nombre d’usuaris i usuàries.
Des de el Grup Municipal reclamem que la platja de gossos compti amb un manteniment adequat durant tot l’any, i de manera més intensa durant els mesos d’estiu, garantint així unes condicions òptimes per a totes les persones.
Així mateix, instaven a actuar amb urgència en la dutxa situada just al costat de la platja de gossos, que havia quedat sense plataforma d’accés. Des de l’Ajuntament han informat que la dutxa ja es troba de nou en funcionament després d’haver quedat inutilitzada per actes vandàlics.
A més a més, han indicat que durant aquesta setmana estan previstos els treballs de recol·locació del tram de tanca que toca al mar i recorden que setmanalment es fa una inspecció de l’espai per tal d’anar resolent les possibles incidències.