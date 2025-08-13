Successos
Cremen dos vehicles al barri de Sant Salvador
Els fets han passat a les 23 hores al carrer del Gaià
Una dotació de Bombers de la Generalitat ha treballat aquesta nit de dimarts en un incendi de vehicle. Els fets van passar a les 23.06 hores i es van mobilitzar fins al carrer del Gaià, al barri de Sant Salvador.
Un cop allí van procedir a l'extinció del foc que afectava a dos vehicles estacionats amb línia d'aigua. Un d'ells va quedar calcinat el 100% mientras que el otro solo el 80%. Les flames no van afectar res més i no hi va haver danys personals. Alguns testimonis apunten que el vehicle on es va originar el foc era elèctric.