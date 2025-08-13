Medi Ambient
Adjudiquen les obres de renaturalització de la llacuna de l’Anella Mediterrània
També s’actuarà al parc de Sant Pere i Sant Pau i del tram urbà de Riu Clar
L’Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres de renaturalització i foment de la biodiversitat dels espais urbans i periurbans del municipi de Tarragona. En concret, es tracta de la naturalització de la Llacuna del Parc de l’Anella Mediterrània, els treballs entorn del foment de la biodiversitat al parc de Sant Pere i Sant Pau i finalment la renaturalització del tram urbà del Riu Clar del municipi.
Les tres actuacions s’engloben en el projecte Tarragona GreenBelt’26, que compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del MITECO, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -fons Next Generation EU.
D’entre les intervencions més destacades es troben un jardí de papallones i la replantació de diverses espècies autòctones al parc de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau; l’eliminació de vegetació exòtica invasora, la creació de diverses estructures i illes flotants per a posaders i refugis i el control d’espècies animals invasores en el cas de la llacuna de l’Anella i voltants; i en l’espai adjacent al Centre Cívic i piscina de Riu Clar es reforçarà la vegetació amb plantació d’espècies de bosc de ribera.
Els treballs s’han adjudicat en l’empresa JARDITEC SERVEIS ENGINYERIA DEL PAISATGE, SL per un import de 143.791,71€ (IVA inclòs). La durada del contracte és de 4 mesos.