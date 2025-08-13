Equipaments
Adjudiquen les obres d'adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau
Els treballs consistiran en l'ampliació, millora i adaptació de l'espai i tenen un termini d'execució de quatre mesos
L'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres d'adequació del punt de lectura de Sant Pere i Sant Pau, uns treballs que consistiran en l'ampliació, la millora, la modernització, l'adaptació i reforç del local ubicat al local 2 dels baixos del Bloc Europa. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Tomàs Gracia Corporación SA per un import de 371.961,21€ (IVA inclòs) i el termini màxim d'execució és de quatre mesos.
Els usos previstos de l'equipament són els habituals del servei bibliotecari: la consulta i lectura de fonts d’informació en diferents suports, incloent punts d’accés a internet dotats d’ordinadors; el préstec bibliotecari i la realització d’activitats culturals i foment de la lectura.
L'equipament té una superfície útil aproximada d’uns 154m2 (192m2 construïts), amb una sala de 120m2, dos lavabos, un magatzem de 16m2, una sala per a la neteja i una altra amb la maquinària de climatització.