Societat
TarraAQUAnins oferirà tres espectacles de poesia, llegendes i clown per Sant Magí
Els 'shows' d’Ematsa al voltant de l’aigua es podran veure al vestíbul del Teatre Tarragona
TarrAQUAnins, el cicle d’espectacles familiar sobre la cura de l’aigua de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, pugen de nou a l’escenari per Sant Magí. La proposta d’Ematsa per al públic infantil es presenta, un any més, en el marc de les festes dedicades al patró de l’aigua.
Les representacions seran al vestíbul del Teatre Tarragona amb entrada lliure fins a completar l’aforament. Es duran a terme els dies 15, 16 i 17 d’agost i es faran tres sessions cada dia a les 11:30h, 17:30h i 19h.
Inaugurarà el cicle, el divendres 15, Núria Garcia que es convertirà en la Pirata de nas vermell, un espectacle amb un toc de clown. El dissabte 16, es podrà veure Brufaganya d’Agus Farré que explica les llegendes de Sant Magí i el Pont del Diable a través d’un excursionista perdut i assedegat. El cicle es clourà el dia 17, amb Goteres, poemes i rimes, de Genovesa, narratives teatrals, un espectacle poètic que pretén estimular la sensibilitat vers l’aigua d’una manera plàstica i literària.
TarrAQUAnins és una iniciativa d’Ematsa que, des de l’any 2016, impulsa espectacles destinats al públic infantil per conscienciar sobre la cura del cicle de l’aigua i el consum responsable i sostenible a través del teatre, el clown i l’humor.
Punts hidratació
A més de la proposta teatral, la companyia d’aigües també col·labora amb les festes durant la diada castellera de Sant Magí amb la instal·lació de dos punts d’hidratació. Es tracta d’unes estructures mòbils amb vuit aixetes que es connecten a la xarxa d’aigua i estan disponibles per a les colles castelleres i el públic en general.