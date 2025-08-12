Societat
Port Tarragona invertirà més de 377.000 euros en nous equips de control fronterer de persones
L’Autoritat Portuària de Tarragona ha obert la licitació per al subministrament, instal·lació i manteniment dels equips automatitzats per a la implantació del Sistema Europeu d’Entrades i Sortides (Entry Exit System)
Port Tarragona ha tret a licitació l’adquisició d’equips automatitzats per al control fronterer d’entrada i sortida de persones de tercers països. Aquests nous dispositius modernitzaran la vigilància i gestió dels accessos en el punt de control fronterer de la terminal de creuers, oferint un servei més àgil i optimitzat.
Amb l’adquisició d’aquest equipament, l’Autoritat Portuària de Tarragona implementarà en les seves instal·lacions tant el Sistema Europeu d’Entrades i Sortides (Entry Exit System/ EES) com el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (ETIAS), que començarà a desplegar-se aquesta tardor. El subministrament, instal·lació i manteniment dels equips suposarà una inversió de més de 377.000 euros, que estarà cofinançada per la Unió Europea, mitjançant l’Instrument per a la Gestió de Fronteres i Visats (IGFV).
El desplegament de l’Entry Exit System està obligant a tots els Estats membres de la Unió Europea a implementar sistemes automatitzats de control per a persones de tercers països que creuin les fronteres exteriors de la UE. La terminal de creuers de Port Tarragona, com frontera exterior per als creueristes, es veu obligada a adoptar també aquests nous equipaments, que suposaran una important modernització en la vigilància i registre de les entrades i sortides de persones.
Registres biomètrics
El principal canvi que comportarà la posada en funcionament dels equips que ara s’estan licitant és la substitució del segellat manual de passaports a la frontera per registres automatitzats biomètrics, que inclouran empremtes dactilars i identificació de trets biomètrics facials. Per a poder-los dur a terme, qualsevol punt fronterer de la Unió haurà de comptar amb equips tecnològics homologats, així com sistemes de manteniment. A banda de les dades biomètriques, els equips també recopilaran informació com nom i cognoms, passaport i data i lloc d’entrada o sortida de cadascuna de les persones.
Amb aquest nou sistema, a més d’adequar-se a la nova normativa i modernitzar el control fronterer de persones, s’evitaran congestions en els fluxos de passatgers a la terminal de creuers i es reduiran els temps d’espera excessius per a passar el control de fronteres, tant per als viatgers d’embarcament com per als de desembarcament.
Inversió cofinançada
La licitació, que està oberta fins al pròxim 18 d’agost, inclou l’adquisició, instal·lació i manteniment de sis quioscs de registre per a la terminal, una tauleta de verificació i supervisió, una tauleta de registre i una cabina doble en la qual s’ubicaran dos punts de control manual (PCM). A més, el licitador haurà d’analitzar si calen altres elements, com ara elements de separació, per al correcte funcionament del sistema EES al Port.
Així mateix, l’empresa adjudicatària s’encarregarà també de la senyalització i informació d’aquest nou sistema dins del recinte portuari, mitjançant la instal·lació de cartelleria, senyals viàries i multimèdia i altres materials informatius, que proporcionin indicacions als viatgers per a arribar als controls fronteres pertinents segons la seva nacionalitat.
L’adquisició, instal·lació i manteniment durant 3 anys tant del hardware com del software necessari suposarà una inversió de 377.320,99 euros (IVA exclòs) per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona, que està cofinançada per la Unió Europea a través de l’Instrument per a la Gestió de Fronteres i Visats.