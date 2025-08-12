Municipal
L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa un pla d'ocupació per reforçar la neteja de la ciutat
El nou programa dona feina a un total 13 persones
Aquest mes d’agost, l’Ajuntament a través de Tarragona Impulsa ha engegat el programa d’ocupació municipal TGN NETA que té un doble objectiu per una banda, oferir una oportunitat a persones sense feina per tal d’adquirir experiència i per l’altra contribuir a la millora de la ciutat. Aquest programa dona feina a un total 13 persones: 9 peons de neteja pública, 3 de brigada i un encarregat de neteja pública, tots ells inscrits a les oficines de treball com a demandants d’ocupació no ocupats, en el moment de presentar la instància.
L’equip neteja (peons i encarregat) treballen de manera prioritària en la retirada dels excrements de colom amb aigua a pressió als punts habituals de la via pública. A més d’aquesta tasca, també retiren petits brots de vegetació espontània i petits residus voluminosos – com fustes o cadires-, portant-los a la deixalleria.