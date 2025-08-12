Cultura
Una exposició que viatja pels 35 anys d’història dels Gegants del Serrallo
La colla gegantera del barri pescador tarragoní ha organitzat una mostra durant tot el mes d’agost a l’Ajuntament en el marc de les activitats pel seu aniversari
El 2025 és un any especial pels Gegants del Serrallo. Enguany, fa 35 anys de la fundació de la colla gegantera del barri marítim tarragoní i, com no podia ser d’altra manera, estan aprofitant per celebrar-ho de la millor manera possible. Un dels esdeveniments centrals d’aquest aniversari és l’exposició situada al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona. La mostra és un viatge pels 35 anys d’història dels Gegants del Serrallo.
S’hi pot trobar un recull del recorregut històric de l’entitat, amb fotografies dels seus moments més importants, així com els nous gegants manotes, els capgrossos, les diferents vestimentes de la colla durant, algun dels instruments tradicionals que han fet ballar amb la seva música els gegants, entre moltes altres joies.
En la inauguració celebrada durant la setmana passada, el segon cap de colla dels Gegants del Serrallo, Adrià Marco, va assegurar que l’exposició del Pati Jaume I «és un tast de tot el que som com a colla i com a barri». Més enllà d’aquesta activitat, una de les altres grans novetats dels Gegants del Serrallo per aquest aniversari ha estat l’estrena dels gegants manotes Popet i Maireta.
El Popet és la imatge d’un pescador brut, desmanegat i amb molta personalitat. Porta els pantalons subjectats amb dues anguiles a mode de tirants, representant així la dita que els pescadors se les empesquen com poden. Per la seva banda, la Maireta és una peixatera típica del Serrallo. Maquillada de forma estrafolària, sosté també una anguila amb una expressió grotesca. Aquesta parella de gegants, que es van presentar el passat 6 de juliol, també està exposada al Pati Jaume I.
El cap de colla de la Colla Gegantera del Serrallo, Albert Vidaller, explica que l’exposició va estar, en un primer moment, a un tinglado del Moll de Costa: «va tenir molt èxit i, ara que està a l’Ajuntament de Tarragona, l’hem ampliat». Encara no s’ha acabat el 35è aniversari, el pròxim 23 d’agost els Gegants del Serrallo organitzen una jornada d’activitats per totes les edats per recaptar més fons pels pròxims projectes.
Entre les previsions de projectes dels Gegants del Serrallo per aquest 2025 es troba la restauració de la parella de gegants històrics del barri, el Pere i la Carme. «Ens agradaria tenir-los restaurats aquest any, però depenem completament del factor econòmic», explica el cap de colla. Vidaller deixa clar que des de l’entitat estan molt satisfets amb el transcurs d’aquest curs: «Vam fer la nit jove i també una trobada amb gegants d’arreu de Catalunya i tot ha anat genial».