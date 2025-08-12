Urbanisme
Els càmpings treballen de forma conjunta per millorar la mobilitat al camí de Castell de Tamarit
La remodelació d’aquest vial es definirà a través d’un pla especial urbanístic autònom
És habitual que, durant la temporada estival, el camí del Castell de Tamarit estigui saturat de vehicles i es generin alguns problemes circulatoris. Amb l’objectiu de millorar la mobilitat en aquest vial, que connecta l’N-340 amb el castell i la platja adjacent, els càmpings de la zona estan acabant de definir una proposta conjunta per a remodelar aquest traçat i fer-lo més amable tant per al trànsit rodat com per als usuaris que vagin a peu.
A principis del 2024, el Tamarit Beach Resort va iniciar la redacció d’un Pla Especial Urbanístic Autònom per a reformar aquest camí, que dona accés a les seves instal·lacions. Ara, un any després, la tramitació del projecte es troba en standby. I és que, el Càmping Trillas, com a part afectada, també ha volgut dir la seva.
«És important trobar una solució consensuada», indica el seu propietari i director, Roger Trillas, qui assegura que «ens hem posat d’acord perquè es pugui fer un pla conjunt» que tingui en compte també l’opinió dels veïns o l’English Summer, que té una casa de colònies a l’inici del vial. A més, apunta que la idea és que «s’hi involucri l’Ajuntament».
Fonts del Tamarit Beach Resort afirmen que el projecte «no està aturat, però s’estan fent algunes modificacions per incorporar les peticions dels usuaris afectats, amb els que ens vam reunir fa un mes». Per altra banda, l’empresa explica que s’estan incorporant «els canvis requerits per les diferents administracions». Per tant, remarquen que «la tramitació continua viva» tot i que reconeixen que «l’inici de les obres podria trigar entre un any o dos en produir-se».
Algunes discrepàncies
La proposta inicial preveia una ampliació del vial per dotar-lo de dos carrils de circulació, un carril bici i pas de vianants. Amb aquesta intervenció, es pretén «millorar les condicions de seguretat viària actuals i afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta per aquest camí». Aquesta contemplava també dues grans rotondes, una de les quals se situaria a l’entrada del Tamarit Beach Resort. L’altra es construiria a l’altura del Càmping Trillas, una idea que no agrada al seu propietari.
Roger Trillas, que també és el president de l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, afirma que «la modificació i millora del camí del Castell de Tamarit és necessària i hi pot haver alguna rotonda, però no considerem que calgui posar-ne una a la nostra entrada».
D’altra banda, recorda que «a finals dels anys 90», ja van treballar conjuntament per «elaborar un projecte d’urgència per pavimentar aquest vial, que en aquell moment era molt precari». «Vam acordar que es faria una segona fase de millora, però no s’havia fet res fins ara», apunta.
Un quart de segle després, el Tamarit Beach Resort va decidit prendre la iniciativa en un projecte on acabaran prenent partit tots els agents afectats. Tots ells busquen la millor proposta per a fer un «camí més ample, amable per als vianants i ciclistes, i adaptat a la zona natural on està».