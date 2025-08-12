Societat
La Brigada Municipal engalana els carros de Sant Magí
Enguany es recupera la Carrossa del Sant
La Brigada Municipal ultima aquests dies els preparatius per tal que els carros de Sant Magí llueixin com cada any el 18 d’agost amb l’Arribada de l’Aigua. I és que els jardiners d’aquest servei municipal són els encarregats d’engalanar amb motius vegetals i florals els carros enramats provinents de la Brufaganya.
Enguany, als 8 carros, s’hi suma de nou la Carrossa del Sant, recuperada pels veïns i veïnes del Portal del Carro, l’Associació Amics de la Part Alta i la Confraria de Sant Magí després d’uns anys d’absència. Els carros es guarneixen d'heura i fulles de palmera, a més de la imprescindible alfàbrega. També es recupera aquest 2025 la bandera de Tarragona com a part del guarniment dels carros que s'havia deixat d'utilitzar.
Tots aquests elements es preparen uns dies abans a les instal·lacions de la Brigada per tal de ser col·locats el mateix dia 18 amb l’Entrada dels carros a Tarragona amb l’aigua de Sant Magí, després de dos dies de camí dur des de la Brufaganya.