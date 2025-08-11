Policial
Sis denunciats durant un dispositiu policial conjunt en un local d'oci nocturn a Tarragona
En l'operatiu al carrer Cardenal Cervantes es van identificar 35 persones les quals sumaven un total de 21 antecedents policials
Agents dels Mossos d'Esquadra conjuntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona van denunciar divendres a la nit cinc persones per tinença de drogues i una per tinença d'arma blanca.
Les denúncies s'emmarquen en el dispositiu policial conjunt que els cossos policials van fer a l'entorn d'un local d'oci nocturn situat al carrer Cardenal Cervantes de Tarragona. En aquesta zona s'havien produït diverses baralles el cap de setmana anterior.
El dispositiu va comptar amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels mossos i també amb patrulles de paisà per poder detectar il·lícits penals i infraccions administratives relacionades amb la tinença de drogues i la presència d'armes blanques a la via pública.
Duran el dispositiu, els policies van identificar 35 persones les quals sumaven un total de 21 antecedents policials. També van aixecar sis denúncies, cinc per tinença i consum de drogues i una per tinença d'armes blanques.