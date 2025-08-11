Economia
Repsol es converteix en propietària d’Enerkem i blinda l’Ecoplanta del Morell
S’ha inclòs una clàusula en el procés de reestructuració on el nou centre es considera un «projecte estratègic clau»
Repsol Química ha rebut l’aprovació del Tribunal Superior del Quebec per convertir-se en propietària operativa de l’empresa Enerkem, la seva sòcia tecnològica per al projecte de l’Ecoplanta del Morell i que es trobava en situació d’insolvència financera.
El passat mes de maig va començar un procés de reestructuració de l’empresa sota la protecció de la Llei CCAA canadenca que ha estat aprovat finalment pel tribunal. El passat 30 de juliol, la cort superior va donar el vistiplau a la transacció que converteix Repsol Química en propietària de New Enerkem, el nom de la nova organització, juntament amb Monarch Alternative Capital i Eyre Street Capital Partners.
Durant el procés, el projecte de l’Ecoplanta s’ha blindat, tal com s’exposa en un dels documents judicials: «Repsol, Monarch i Eyre assumeixen el compromís explícit de continuar amb el projecte Ecoplanta un cop finalitzi la transacció».
Segons es desprèn dels informes judicials, l’Ecoplanta té un paper rellevant en el procés de reestructuració perquè Repsol s’ha ocupat de blindar-la: «El projecte és considerat estratègic dins l’activitat d’Enerkem i no serà descartat ni liquidat durant la reestructuració», es subratlla en els documents que detallen la transacció. A més, el compromís dels tres compradors d’Enerkem passa per «preservar valor, llocs de treball i iniciatives estratègiques com l’Ecoplanta a Tarragona».
Des de la petroliera es limiten a informar que «la reestructuració d’Enerkem no tindrà cap impacte sobre Ecoplanta, un projecte liderat per Repsol que ja compta amb la inversió final aprovada i que s’està desenvolupant d’acord amb el calendari previst», unes declaracions similars a les de fa un mes, quan es va voler treure importància al fet que Enerkem s’estava reestructurant. La transacció referma els plans anunciats per Repsol, que vol tenir l’Ecoplanta en marxa l’any 2029.
Final esperat
La compra d’Enerkem (ara New Enerkem) per part de Repsol Química era un fet previsible, perquè la petroliera ha tingut un pes important a nivell econòmic en el procés de reestructuració. De fet, i segons es desprèn de la resolució, Repsol ha aportat aproximadament el 40% del finançament garantit, enfront del 30% respectiu de Monarch i Eyre Street.
Enerkem i Repsol van aliar-se l’any 2022 amb l’Ecoplanta en el punt de mira, després que la canadenca fos la primera biorefineria a escala comercial del món que produïa metanol biològic circular avançat a partir de residus no reciclables.