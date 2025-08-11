Cultura
Rememorar més de dues dècades de l’Enramada
La Moixiganga ha guarnit el carreró de Sant Magí amb elements decoratius que ha utilitzat en els darrers anys per a aquest tradicional acte
Flors, síndries, vaixells i molins de paper, imatges del braç de Santa Tecla, ramillets d’espígol... Aquests són alguns dels elements que s’han col·locat en l’arc de branques d’olivera, que des d’aquest diumenge, guarneix l’entrada del carreró de Sant Magí, que amaga la capelleta del patró de Tarragona.
Ahir, com cada any, els integrants de Moixiganga es van donar cita a la plaça de les Cols per celebrar la tradicional Enramada, un acte amb més de dues dècades d’història.
Redacció
Sota un sol radiant i combatent la calor asfixiant, grans i petits preparaven la decoració d’enguany. «Hem volgut fer una mena de recordatori de totes les enramades anteriors», explicava Marc Redó, un dels seus membres.
Per exemple, hi ha les mascaretes que es van col·locar en l’arc del 2020 en homenatge a tots els elements del Seguici Popular que no van poder actuar aquell any per la crisi sanitària de la covid-19. També es poden veure rèpliques en miniatura dels ciris i els barrets de flors que formen part de la vestimenta de la Moixiganga, les quals ja es van col·locar l’any passat amb motiu del 25è aniversari del ball.
Per a aquestes festes de Sant Magí, s’ha volgut fer un «mix» amb totes les propostes que ha creat l’entitat per a les diferents edicions de l’Enramada. Redó recorda que aquest acte va néixer «a principis del 2000» per donar continuïtat al costum de decorar els carrers de la Part Alta amb «branques, ramillets i fulles de plantes aromàtiques que feien gaudir la vista i l’olfacte». Abans ho feien els veïns i, des de fa uns anys, la Moixiganga rememora la tradició.
Habitualment, munten la decoració a terra, just davant del carreró de Sant Magí. Ahir, però, hi havia una terrassa en aquest espai i, per això, es van haver de traslladar fins al mig de la plaça de les Cols. Un cop enganxats tots els elements, set persones van portar l’arc de branques d’olivera fins al carreró per col·locar-la dempeus i enganxar-la amb cordills a l’entrada. Abans, però, alguns dels membres de la Moixiganga van encarregar-se de netejar, amb molta cura i respecte, la capelleta del patró de la ciutat.
La il·lusió i l’emoció es plasmava en les cares de tots els que havien fet l’esforç de tornar a guarnir aquest lloc tan especial. També es podia veure en els somriures dels tarragonins que s’hi van acostar, així com dels turistes que, curiosos, tenien la sort de veure aquest moment únic de les festes.