Salut
L'Hospital Viamed Tarragona obre les portes i inicia la seva activitat
El centre inicia la seva activitat apostant per la innovació, la qualitat assistencial i el benestar del pacient
L’Hospital Viamed Tarragona ha iniciat oficialment la seva activitat aquest dilluns amb l’arribada dels primers pacients. El nou centre hospitalari comença el seu recorregut amb la voluntat de convertir-se en un referent de l’atenció mèdica en l’àmbit privat al territori. La primera jornada de l’hospital ha estat marcada per la recepció dels primers pacients, el desplegament del personal sanitari i l’activació de les activitats programades: consultes, cirurgies, radiologia, anàlisis clíniques.
A primera hora del matí, els primers pacients han estat rebuts personalment pel director gerent de l’Hospital Viamed Tarragona, Josep Magí Morera, i el director mèdic de l’hospital, Miguel Guerrero, juntament amb professionals de l’equip mèdic i assistencial. La direcció ha volgut estar present en aquest moment simbòlic per donar-los la benvinguda, agrair-los la confiança dipositada i lliurar-los un petit detall commemoratiu. La jornada ha estat especialment significativa per a Viamed Salud, que inicia una nova etapa reforçant el seu compromís amb el territori i l’atenció sanitària de qualitat, propera i centrada en les persones.
«Avui és un dia molt especial per a tots els que hem treballat en aquest projecte, així com per a la demarcació de Tarragona. Obrir les portes de l’hospital i veure entrar els primers pacients ens omple d’orgull. El nostre objectiu és posar a la seva disposició una atenció sanitària basada en el coneixement mèdic, la tecnologia, la innovació i el tracte humà», ha afirmat el director gerent de l’Hospital Viamed Tarragona, Josep Magí Morera. I ha afegit: «Estem preparats per donar resposta a les necessitats de salut de la població, tant les actuals com les que vindran. L’hospital està dotat amb la infraestructura, la tecnologia i l’equip humà necessaris per afrontar una medicina moderna, àgil i adaptable».
Un hospital modern i funcional
L’Hospital Viamed Tarragona, amb una superfície total de 15.000 metres quadrats, ofereix una estructura moderna i funcional, pensada per garantir el confort dels pacients. El servei d’urgències 24 h s’organitza en circuits diferenciats per a adults i pediatria, cosa que permet una atenció més personalitzada, àgil i segura. També compta amb més de 40 consultes externes dedicades a les diferents especialitats, una àrea d’hospitalització amb 96 habitacions individuals, i un servei complet de diagnòstic per la imatge. El bloc quirúrgic està format per 11 quiròfans, juntament amb la Unitat de Cures Intensives.
En paraules del director gerent, Josep Magí Morera: «Aquest hospital neix amb una visió clara: oferir una assistència integral que comprengui tot el procés de salut del pacient, des de la prevenció fins al tractament especialitzat. Hem creat un entorn on el pacient pot sentir-se plenament acompanyat i segur a cada etapa».
Sinergia i tecnologia avançada
El director mèdic de l’Hospital Viamed Tarragona, Miguel Guerrero, posa el focus en la sinergia entre equips i la tecnologia avançada com a base per optimitzar el diagnòstic i els processos terapèutics. «Hem dissenyat un entorn assistencial que permet treballar de manera coordinada entre especialitats. Comptar amb tecnologia d’última generació ens permet oferir diagnòstics més precisos i tractaments menys invasius, cosa que es tradueix en millors resultats i una recuperació més ràpida per als pacients».
Una de les línies estratègiques serà l’abordatge del càncer des del diagnòstic fins al tractament i seguiment clínic, així com l’anàlisi i la prevenció de la malaltia. La Unitat d’Oncologia Mèdica integra una zona de consultes externes propera a l’Hospital de Dia Oncològic, que està equipat per administrar els diferents tractaments, com quimioteràpia, immunoteràpia o tractaments dirigits personalitzats a les necessitats del pacient. L’Hospital Viamed Tarragona també disposa d’un accelerador lineal d’última generació, oferint accés a les tècniques més punteres en Oncologia Radioteràpica de la mà de Mercurius Health, líder europeu en solucions oncològiques avançades.
Un altre dels pilars és la Unitat de Neurocirurgia, que oferirà una cobertura completa de múltiples patologies del sistema nerviós central, com tumors intracranials i raquimedul·lars, hidrocefàlies, patologies degeneratives de columna, entre altres casos de gran complexitat. En l’àmbit cardiovascular, també destaca una sala d’hemodinàmica d’última generació.
Salut integral de la dona amb Dexeus Dona
Així mateix, l’Hospital Viamed Tarragona activarà a partir del setembre un espai específicament dedicat a la salut integral de la dona, fruit de la col·laboració amb el Grup Dexeus Dona. Aquest servei permetrà oferir atenció mèdica especialitzada en Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció assistida.
La posada en marxa de l’Hospital Viamed Tarragona respon a la voluntat de Viamed Salud d’oferir una proposta hospitalària avançada. El nou hospital integra una infraestructura moderna, completament digital i amb una clara vocació universitària amb l’objectiu de contribuir al progrés sanitari del territori.