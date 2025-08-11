Cultura
La iMAGinada omple de tallers i espectacles els jardins del Camp de Mart
El festival va tancar ahir la seva 17a edició, marcada pel concert de Roba Estesa, que es va acomiadar dissabte d’un dels escenaris que les ha vist créixer com a grup
La iMAGInada va tancar ahir la seva 17a edició. Durant tot el cap de setmana, el festival autogestionat de l'estiu tarragoní previ a les festes de Sant Magí ha omplert de tallers i espectacles els jardins del Camp de Mart.
En la darrera jornada d'esdeveniment, es van realitzar diferents tallers —com el de ioga, el d'autodefensa feminista o el de quadres de sorra del Senegal— i es va habilitar l'Espai Nadó a l'Escenari Cabaret, una de les grans novetats de l'edició d'enguany que pretenia acompanyar el desenvolupament dels infants.
El d'ahir també va ser un gran dia festiu i musical, gràcies a l'espectacle familiar a càrrec de la banda d'animació 'La Dona del Sac', la sessió del productor Dr. Dubwiser al migdia i La Folkejada, que, acompanyats del grup That's all Folk, va tancar la programació.
L’edició de la iMAGInada ha estat marcada també pel concert de Roba Estesa, que es va acomiadar dissabte d’un dels escenaris que les ha vist créixer com a grup. La banda tarragonina diu adeu als escenaris aquest any 2025 i la seva ciutat no podia faltar a la gira de comiat.