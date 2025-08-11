Política
ECP reclama l’eliminació dels aparcaments a la Via de l’Imperi Romà per evitar embussos
La formació justifica la petició ja que aquesta via és un accés directe i habitual per a les ambulàncies que es dirigeixen a l’Hospital Santa Tecla
El Grup Municipal d’En Comú Podem Tarragona ha registrat una instància a l’Ajuntament per demanar l’eliminació immediata dels aparcaments de vehicles i motos a la Via de l’Imperi Romà, en el tram comprès entre el Portal del Roser i la Rambla Vella. Aquesta mesura té com a objectiu habilitar els dos carrils de circulació i evitar que l’estacionament limiti el pas dels serveis d’emergència.
Segons el grup municipal, aquesta via és un accés directe i habitual per a les ambulàncies que es dirigeixen a l’Hospital Santa Tecla. La presència de vehicles aparcats redueix la circulació a un sol carril, provocant embussos que poden posar en risc la vida de les persones que requereixen atenció urgent.
La situació, denuncien, és recurrent. L’últim cas es va produir el passat divendres a la tarda, quan una ambulància va trigar aproximadament cinc minuts a recórrer el tram afectat a causa del trànsit i la impossibilitat d’avançar. «En casos d’emergència, cada segon compta. No podem permetre que la configuració actual de la via posi en perill vides humanes», ha manifestat el portaveu del grup.
En Comú Podem considera que la seguretat viària i la salut pública han de ser una prioritat per a l’Ajuntament, i que l’eliminació dels aparcaments és una actuació senzilla i de baix cost que tindria un impacte directe en la qualitat del servei d’emergències.
El grup municipal insta el govern local a actuar amb urgència per garantir que les ambulàncies i altres serveis d’emergència puguin circular sense obstacles i amb la màxima rapidesa possible.