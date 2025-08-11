Successos
Dos ferits després de patir una caiguda amb la moto a la T-11 a Tarragona
Tots dos van ser evacuats a l'hospital Joan XXIII
Una dotació de Bombers de la Generalitat va treballar diumenge al vespre en un accident amb una moto implicada a la T-11 a Tarragona. L'avís el van rebre a les 21.41 hores i es van desplaçar fins al punt quilomètric 14.
Allí van trobar a dues persones al terra, que havien caigut al perdre el control de la moto amb la que viatjaven. Els bombers els van fer la primera assistència sanitària fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un d'ells presentava una fractura a la tíbia i l'altre a l'espatlla, a més d'altres contusions. Tots dos van ser traslladats fins a l'hospital Joan XXIII un amb pronòstic greu i l'altre menys greu.