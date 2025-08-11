Neteja
El comitè d’empresa de la neteja convoca una reunió amb FCC al setembre pel conveni
USOC vol noves eleccions sindicals al comitè
El comitè d’empresa del servei de la neteja de Tarragona ha convocat una nova reunió amb FCC Medio Ambiente —que continua sent l’empresa concessionària fins que es formalitzi el nou contracte amb Urbaser— el pròxim 12 de setembre amb l’objectiu de desbloquejar el nou conveni laboral. Els representants sindicals esperen que aquesta nova trobada serveixi per a «tancar la total aplicació del principi d’acord» signat a principis d’abril i que establia un increment salarial del 3,5% per als treballadors, entre altres millores.
«A veure si ho acabem de solucionar abans que marxin», expressa Luis Blanco, president del comitè d’empresa, qui assegura que FCC ja «ha confirmat la seva assistència». Tot i això, els precedents no conviden a ser optimistes. Durant els darrers mesos, la concessionària s’ha negat a formalitzar el conveni, ja que considera que és necessària una autorització expressa per part de l’Ajuntament i Urbaser, que es preveu que agafi les regnes del servei a partir d’octubre.
La darrera reunió entre la companyia i el comitè d’empresa es va produir el passat 29 de juliol, però va acabar sense concrecions. S’ha convocat una nova trobada al setembre, però, si la situació no es desencalla en els pròxims mesos, haurà de ser la nova adjudicatària qui haurà de resoldre definitivament la situació.
Comitè fragmentat
La llarga demora en l’aplicació del nou conveni ha provocat que una part dels treballadors qüestionin la manera de fer del comitè. Així ho apunta el delegat d’USOC —sindicat minoritari—, Vicente Escudero, qui assegura que «la gent està molt cremada» i, per aquest motiu, «una quinzena de treballadors —entre els quals es troben els 4 representants d’USOC—» han recollit signatures per «demanar que es convoqui una assemblea i els treballadors votin si volen unes noves eleccions sindicals». «Més de la meitat de la plantilla ha firmat», afirma.
De fet, apunta, ja es va fer un intent l’octubre passat, però «no es va poder tirar endavant perquè, segons marquen els estatuts, no es poden convocar eleccions enmig de les negociacions d’un nou conveni». «Entenem que ara estan trencades», diu Escudero, qui al·lega que «FCC ha dit al Tribunal Laboral de Catalunya que no firmaria el conveni». En aquest sentit, critica que el sindicat majoritari —UGT amb 9 representants— «no vol que es facin». «No entenem per què tenen por», indica.
Luis Blanco (UGT) assegura que «no tinc cap inconvenient a fer el que la majoria dels companys vulguin», però reitera que «legalment no hi pot haver eleccions perquè la negociació està viva». En aquest sentit, lamenta aquesta «guerra bruta sindical». A principis d’any, USOC i UGT van apartar les seves diferències per definir junts el nou conveni, però la relació entre els sindicats torna a tensar-se.