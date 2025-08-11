Societat
Un centenar de persones participen a la cinquena jornada d'Onades Inclusives
L’activitat s’ha desenvolupat a la platja del Miracle
L’Associació Si jo puc, tu també #epilep, entitat d’utilitat pública, ha celebrat amb gran èxit la cinquena edició de les Onades Inclusives, una jornada esportiva i social que ha reunit 100 participants en un ambient de diversió, companyonia i compromís amb la inclusió.
L’activitat s’ha desenvolupat a la platja del Miracle de Tarragona, realitzada pel Club Nàutic de Tarragona, durant quatre jornades: els dies 2 i 3 d’agost i 9 i 10 d’agost, oferint diferents propostes per apropar els esports aquàtics a persones amb discapacitat i sense, demostrant que el mar és un espai obert a tothom. Entre les disciplines practicades, els participants han pogut gaudir de sortides en embarcació, paddle surf i caiac.
Les Onades Inclusives neixen amb la voluntat de trencar barreres, fomentar la convivència i promoure l’esport com a eina d’inclusió i benestar. «Aquestes onades no només són les de la mar, sinó també les de la solidaritat i la convivència. Gràcies a tots els qui heu fet possible que un any més la inclusió sigui protagonista», ha afirmat David Sanahuja, president de l’associació.
L’organització ha volgut agrair especialment la col·laboració del Club Nàutic de Tarragona, Tarragona Esports, el Departament de Salut de l’Ajuntament de Tarragona, el Consell Esportiu del Tarragonès i Neuroclínic, sense els quals aquest esdeveniment no hauria estat possible.
Aquest esdeveniment s’ha consolidat com una cita anual de referència a Tarragona per a la sensibilització sobre la discapacitat i la importància de crear espais de participació per a tothom. Amb aquesta cinquena edició, l’Associació Si jo puc, tu també #epilep reafirma el seu compromís amb la construcció d’una societat més inclusiva, on l’esport és un pont d’unitat i oportunitats.
L’Associació Si jo puc, tu també #epilep és una entitat d’utilitat pública que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb epilèpsia, altres discapacitats i malalties cròniques, així com de les seves famílies. Des de la seva creació, impulsa projectes d’acompanyament, sensibilització i inclusió social a tot Catalunya.