Successos
Un motorista ferit menys greu després de xocar amb un cotxe a Tarragona
El conductor de 58 anys va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII després de l’accident
Dissabte a la nit, un accident de trànsit a Tarragona va deixar un home de 58 anys ferit menys greu. L’avís es va rebre a les 22.02 hores i informava d’una col·lisió entre una motocicleta i un turisme.
Fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El conductor de la motocicleta, que va caure del seu vehicle després de la topada, va ser l'únic ferit. Aquest va ser evacuat pel SEM a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.