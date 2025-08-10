Diari Més

Un motorista ferit menys greu després de xocar amb un cotxe a Tarragona

El conductor de 58 anys va ser evacuat a l’Hospital Joan XXIII després de l’accident

Imatge d'un vehicle dels Mossos alertant d'un accident.

Imatge d'un vehicle dels Mossos alertant d'un accident.Cedida

Dissabte a la nit, un accident de trànsit a Tarragona va deixar un home de 58 anys ferit menys greu. L’avís es va rebre a les 22.02 hores i informava d’una col·lisió entre una motocicleta i un turisme. 

Fins al lloc dels fets es va desplaçar una dotació dels Bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

El conductor de la motocicleta, que va caure del seu vehicle després de la topada, va ser l'únic ferit. Aquest va ser evacuat pel SEM a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

