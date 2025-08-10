Successos
Una avaria elèctrica provoca un incendi en una guingueta de la platja de l'Arrabassada
El foc, extingit en menys d’una hora, no ha causat ferits
Aquest diumenge al matí, un incendi ha afectat una guingueta situada a la platja de l’Arrabassada de Tarragona. Els Bombers de la Generalitat han l'avís a les 6.28 hores i s'han desplaçat amb quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Quan els efectius han arribat al lloc dels fets, l’alertant ha informat que el foc afectava l’estructura de fusta de l’establiment. Els bombers han dut a terme tasques d’extinció amb CO₂ i han ventilat l’espai per dissipar el fum.
El foc, que ha quedat controlat en uns tres quarts d’hora, ha estat provocat per una avaria elèctrica. S’ha donat avís a la companyia elèctrica per a la revisió i seguretat de les instal·lacions. Afortunadament no s’han de lamentar danys personals.