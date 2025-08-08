Sant Magí
Un viatge de dos dies que recorda el camí i la història de l’aigua de Sant Magí
Les fonts de la Brufaganya brollen ja amb normalitat
Cada 17 d’agost, just quan el sol comença a vèncer la nit entre les carenes de la serra del Montmell, els portants de l’Aigua de Sant Magí surten des de les fonts de la Brufaganya en direcció a Tarragona. Tenen per davant prop de 80 km en carro fins a arribar al Portal del Carro, on Tarragona els espera amb honors i reparteixen l’aigua tan desitjada entre els tarragonins i tarragonines.
Els Portants de l’Aigua de Sant Magí ja ultimen els detalls del viatge que el cap de setmana vinent els ha de portar cap al santuari de la Brufaganya amb l’objectiu, un any més, de portar a la ciutat l’aigua de les fonts de Sant Magí Lluny. Aquest 2025 celebren ja a la 32a Baixada de l’aigua amb el tradicional sistema de carros, botes i portadores.
Com és habitual, la comitiva arribarà a la Brufaganya el dia 16 a la tarda, allí faran missa, un sopar de germanor i hi passaran la nit. L’endemà al matí, amb les botes i les portadores plenes d’aigua, començaran el Camí de l’Aigua, que travessarà tres comarques –la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès i 12 municipis. La ruta surt de Pontils, on hi ha el santuari de la Brufaganya, i passa per Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d’Armentera i Santes Creus, on s’aturen per dinar. Després la comitiva continua fins a arribar a Bràfim, on passa la nit a l’ermita del Loreto.
Diumenge els carros i portadors fan parada a Nulles i l’Argilaga, on esmorzen. A continuació es passa per la Secuita i els Pallaresos fins a arribar als dipòsits d’Ematsa. A la tarda sortiran dels dipòsits al voltant de les 18 h per arribar a les 19 h a la plaça de la Font i fer la gran entrada a la ciutat després de dos dies de camí conjunt amb la societat Sant Antoni de Valls. Després d’aquest pas per la plaça de la Font, el seguici enfila la pujada cap al Portal del Carro on es farà el repartiment de l’aigua, les mides i els càntirs de la festa.
A diferència dels darrers anys, quan la sequera ha fet que l’aigua de la Brufaganya no arribés a brollar de les fonts i s’hagués d’extreure amb bombes, en aquesta edició s’espera poder omplir les botes i les portadores des dels brolladors. En qualsevol cas, voluntaris d’Ematsa supervisaran l’extracció de l’aigua necessària.