La terminal de Guadalajara de Port Tarragona s'inaugurarà a finals d'any
En aquests moments s'està treballant en el model de gestió, que esperen tenir-lo definit abans que acabi 2025
La terminal del nou port sec de la Ciutat del Transport de Guadalajara, que desenvolupa Port Tarragona, s'inaugurarà a finals d'any, ja que les obres d'aquesta infraestructura de 150.000 metres quadrats estan en la seva recta final.
El president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha explicat a EFE que «en un màxim de tres mesos recepcionarem l'obra i, a finals d'any, inaugurarem la terminal», alhora que ha comentat que en aquests moments s'està treballant en el model de gestió, que esperen tenir-lo definit abans que acabi 2025.
Així mateix, ha detallat que en les dues últimes setmanes s'han acabat la pavimentació de la llosa, així com la instal·lació de la xarxa contra incendis, de la xarxa de baixa tensió i de l'enllumenat de la terminal. També s'ha finalitzat el muntatge de les vies i s'estan realitzant els treballs d'anivellament del balast.
Pel que fa a les obres de connexió a la xarxa general de ferrocarril d'Adif, el president de Port Tarragona ha assenyalat que s'està executant la fase final de l'electrificació ferroviària de la terminal, que estarà finalitzada en les properes setmanes.
S'està treballant, igualment, en la instal·lació del telecomandament de la terminal (els elements que controlen el seu funcionament ferroviari), que quedarà integrada al lloc de comandament de l'Estació de Chamartín, de Madrid.
Actuacions pendents
Pel que fa a les actuacions pendents, Castellà ha assenyalat que queda la instal·lació dels tancaments de la terminal i dels elements de senyalització, la pavimentació dels vials de la terminal i els últims treballs de l'obra d'infraestructura ferroviària, l'electrificació de la vies i l'execució dels treballs per al seu control, comandament i senyalització. Quan acabin aquests treballs, que s'executaran al setembre, l'obra ja es donarà per finalitzada, ha apuntat el president de Port Tarragona-
Castellà ha afirmat que «la terminal de Guadalajara-Marchamalo és un projecte que exemplifica el nostre compromís amb la intermodalitat, la descarbonització del transport i el servei al teixit productiu del país».
El port de Tarragona és el més pròxim per ferrocarril a la zona nord de Madrid i Guadalajara. De fet, es podran transportar mercaderies des del port fins a la terminal, i viceversa en només 6 hores, un temps altament competitiu, segons els promotors del projecte.
A més, la via que connecta el port amb la terminal de Guadalajara-Marchamalo s'usa gairebé en exclusiva per a mercaderies, cosa que facilita les operatives, ha destacat Castellà, que ha assegurat que «la terminal està generant un gran interès per les seves característiques operatives i les opcions de connectivitat que ofereix juntament amb les nostres instal·lacions portuàries a Tarragona».
En aquest sentit, ha indicat que «moltes empreses terminalistes i logístiques s'han reunit amb nosaltres i tenim molts convenis de confidencialitat signats, d'empreses que estan interessades en els avantatges que ofereix la combinació Tarragona-corredor de l'Ebre- corredor de l'Henares-terminal de Guadalajara-Marchamalo».