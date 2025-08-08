Cultura
Mig segle del Cos de Bastoners
L’Esbart Santa Tecla va celebrar els seus 50 anys de trajectòria amb una llarga amb bastoners històrics i actuals i la inauguració d’una exposició a l’Antiga Audiència
Un dels símbols de la cultura popular tarragonina està d’aniversari. L’Esbart Santa Tecla va començar ahir els actes de celebració dels 50 anys del Cos de Bastoners de Tarragona amb una gran llarga des de la plaça de les Cols fins a l’Antiga Audiència. En aquest esdeveniment, es van reunir al voltant d’un centenar de bastoners que han passat pel cos durant els seus cinquanta anys d’història. Des dels històrics, fins als actuals i els membres del Cos de Bastoners Petit. La presidenta de l’Esbart Santa Tecla, Rosa Llorach, explica que des de l’organització sempre tenen molt en compte «tota la gent que ha passat pel Cos. Ser bastoner t’aporta trets molt especials» .
Un cop van arribar a l’Antiga Audiència, es va inaugurar l’exposició ‘Mig segle del Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla’, que repassa la trajectòria de la formació bastonera amb un recorregut visual i emotiu des del seu naixement l’any 1975 fins a l’actualitat. Llorach, explica que «vam decidir que, ara que estem d’aniversari, ens volíem apropar a la ciutadania». «Llavors, la idea d’aquesta iniciativa és mostrar als tarragonins, que ben segur ens coneixen del seguici, coses diferents que hem fet durant els nostres cinquanta anys d’història». A l’exposició, hi ha fites del Cos de Bastoners com les col·laboracions amb l’òpera i amb l’artista Kepa Junkera; el premi Nacional de Cultura que van rebre per la recuperació de la flauta o el fet de ser el primer ball del Seguici Popular recuperat.
Per Santa Tecla, l’exposició passarà a estar situada als Serveis Territorials del departament de Cultura del carrer Major. Posteriorment, passarà pels centres cívics de Torreforta, Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, on també es durà a terme un taller per aprendre conceptes bàsics del ball de bastons.
La celebració especial d’aquest 50è aniversari va ser amb una actuació per Corpus i culminarà en les festes de Sant Magí amb una actuació especial al santuari de Sant Magí de la Brufaganya pels portadors de l’aigua. Tres bastoners del Cos acompanyaran els portants fins a Tarragona.