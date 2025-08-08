Sant Magí
El marxandatge i els elements imprescindibles per viure la festa
Els Portants de l’Aigua distribuiran els dies 18 i 19 els cantirs d’aigua de la Brufaganya
No hi ha festa major sense samarreta, barret i mocador i, tot i que cal dir que no tindrem barret oficial de Sant Magí, sí que podrem tenir a l’armari un kit bàsic de marxandatge genuí de la festa major del nostre patró.
Concretament, el catàleg d’enguany que les entitats festives editen de forma oficial per Sant Magí són un element imprescindible com la samarreta que han confeccionat els Portants de l’Aigua de Sant Magí, o peces clàssiques de l’estiu com les elaborades pel Ball de Bastons, que s’ha centrat en el mocador i el vano.
Pel que fa a la samarreta editada pels Portants de l’Aigua de Sant Magí, el seu preu és de 12 euros i es pot trobar a Ràdio Brey a la plaça de la Font, 49; a Fresa y Chocolate, al carrer de Rovira i Virgili, 11; al Lloro de la Negrita, al carrer del Governador González, 25; a Poesia Floristeria Romeu, al carrer de Vicent Andrés Estellés, 2; i a Puericultura Vallès, al carrer Ixart, 1.
En el cas del mocador que ha anat a càrrec del Ball de Bastons de Tarragona, el seu preu és de 5 euros. Els punts de venda on es pot adquirir són la Perruqueria Rizzos (c. Cós del Bou, 19), a Fresa y Chocolate (c. Rovira i Virgili, 11), a la Casa Corderet (c. Merceria, 17), El Lloro de la Negrita (c. Governador González, 25) i a Apoteca Farmàcia del carrer Pin i Soler, 3.
Finalment, pel que fa al vano que també edita el Ball de Bastons de Tarragona, es ven per 7 euros a la Perruqueria Rizzos (c. Cós del Bou, 19), a Fresa y Chocolate (c. Rovira i Virgili, 11), al Lloro de la Negrita (c. Governador González, 25) i a l’Apoteca Farmàcia (c. Pin i Soler, 3).
Però no només de samarretes, vanos i mocadors viu Sant Magí i la ciutat de Tarragona. Un element imprescindible per viure les festes en la seva màxima expressió és l’aigua de Sant Magí de la Brufaganya.
L’aigua de la Brufaganya
Des de fa més de cent anys, la Confraria de Sant Magí de Tarragona promou els actes per difondre la devoció a Sant Magí i una de les seves seccions és l’Agrupació de Portants de l’Aigua de Sant Magí, que cada any s’encarrega de dur l’aigua des de la Brufaganya fins a Tarragona.
Aquesta aigua que la tradició diu que Sant Magí va fer brollar miraculosament de la roca és el bé més preuat que aquestes festes t’has d’endur a casa mitjançant els tradicionals càntirs i mides que poden trobar al Portal del Carro el dia 18 d’agost, de 18 a 21 h, i el 19 d’agost, de 5 a 13 h i de 18 a 21 h. Diuen que l’aigua era exquisida i que es va corrompre en ser degollat Sant Magí en mans dels romans, tot i que va conservar les qualitats curatives per tots aquells que tinguessin fe en el sant