L'Ajuntament de Tarragona obre el concurs de projectes de la Biblioteca Pepita Ferrer
El consistori preveu que el projecte executiu estigui enllestit l’estiu que ve i ha previst premis per als cinc primers classificats
L’Ajuntament de Tarragona licita el concurs de projectes de la nova biblioteca Pepita Ferrer. L’objectiu del procés és la redacció del projecte bàsic i executiu així com la direcció facultativa de les obres del nou equipament.
A partir d’aquest anunci s’obre un termini fins a l’1 d’octubre durant el qual els interessats poden presentar la seva sol·licitud de participació en el concurs. A partir de la finalització d’aquest termini, els candidats hauran de presentar la idea bàsica, que serà avaluada per un jurat especialitzat seguint el que marca la Llei d’Arquitectura, el qual decidirà qui passa a la segona fase consistent en el desenvolupament d’aquesta idea inicial. Acabades aquestes dues fases de concurs, s’iniciarà la fase de negociació amb el primer i segon classificats.
L’import del premi al guanyador d’aquesta fase del concurs d’idees és de 6.000 €, el segon de 5.000 € i del tercer al 5è classificat, de 3.000 €.
L’Ajuntament preveu que el projecte executiu estigui enllestit l’estiu que ve. Segons ha valorat la consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, «s’inicia ara un procés que contempla diferents fases en el qual volem garantir que es presentin els màxims estudis d’arquitectura possibles per tenir el millor projecte possible resultant». Ramos ha recordat que «la nova biblioteca Pepita Ferrer serà un equipament que transformarà Torreforta i la resta de barris de Ponent. Estem solucionant un problema greu com és el de no tenir suficients equipaments bàsics d’accés universal a la cultura com són les biblioteques».
Pel que fa a l’import del posterior contracte de serveis per a la redacció del projecte esmenat mitjançant procediment negociat sense publicitat s’ha pressupostat en 352.775,50 € iva inclòs. L’adjudicació del posterior contracte de redacció del projecte es farà amb la persona física o jurídica autora guanyadora i la segona classificada en el concurs. No obstant això, el jurat podrà també convidar a la negociació la proposta classificada en tercer lloc. El termini per presentar aquesta posterior redacció del projecte bàsic i executiu és de 6 mesos.