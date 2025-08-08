Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona ultima un dispositiu especial per Sant Magí
La policia tarragonina reforçarà la cobertura en els actes culturals i festius amb més afluència de gent
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha preparat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat per garantir el bon desenvolupament dels actes programats i la convivència ciutadana durant les festes de Sant Magí d’enguany.
La policia tarragonina també reforçarà la cobertura en els actes culturals i festius amb més afluència de gent, i per això ha dissenyat un dispositiu individualitzat per a cadascun d’aquests esdeveniments. L’objectiu principal de l’acció policial serà el de vetllar perquè les festes es visquin amb una celebració cívica i segura per a tothom.
Durant els dies en els quals s’emmarquen les festes de Sant Magí, augmentarà la presència d’agents a diferents punts estratègics de la ciutat, especialment en les zones amb major aglomeració de públic.
El dispositiu s’ha planificat amb una visió global i coordinada, tenint en compte les característiques de les festes. La voluntat és garantir que tots els actes se celebren amb normalitat i respecte, contribuint així a crear un ambient festiu segur.
La Guàrdia Urbana treballarà en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i amb altres serveis d’emergència i de seguretat per garantir una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir.