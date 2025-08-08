Diari Més

Seguretat

La Guàrdia Urbana de Tarragona ultima un dispositiu especial per Sant Magí

La policia tarragonina reforçarà la cobertura en els actes culturals i festius amb més afluència de gent

Una patrulla de la Guàrdia Urbana al Pla de Seu.

Una patrulla de la Guàrdia Urbana al Pla de Seu.Guàrdia Urbana Tarragona

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha preparat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat per garantir el bon desenvolupament dels actes programats i la convivència ciutadana durant les festes de Sant Magí d’enguany.

La policia tarragonina també reforçarà la cobertura en els actes culturals i festius amb més afluència de gent, i per això ha dissenyat un dispositiu individualitzat per a cadascun d’aquests esdeveniments. L’objectiu principal de l’acció policial serà el de vetllar perquè les festes es visquin amb una celebració cívica i segura per a tothom.

Durant els dies en els quals s’emmarquen les festes de Sant Magí, augmentarà la presència d’agents a diferents punts estratègics de la ciutat, especialment en les zones amb major aglomeració de públic.

El dispositiu s’ha planificat amb una visió global i coordinada, tenint en compte les característiques de les festes. La voluntat és garantir que tots els actes se celebren amb normalitat i respecte, contribuint així a crear un ambient festiu segur.

La Guàrdia Urbana treballarà en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i amb altres serveis d’emergència i de seguretat per garantir una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol eventualitat que pugui sorgir.

tracking