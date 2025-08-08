Successos
Detingut per amenaçar amb un ganivet a la gent que passejava per Prat de la Riba i als Mossos
Els fets van passar ahir a les 22 hores. L'home de 39 anys acumula 14 antecedents policials
Els veïns de l'avinguda Prat de la Riba de Tarragona van viure una situació d'inseguretat important dijous al vespre quan un home sense samarreta amenaçava amb un ganivet als vianants que passaven per la zona. L'home també va causar danys en diversos vehicles estacionats trencant els vidres.
Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a les 22.30 hores per aquest incident i es van mobilitzar fins al centre de Tarragona. Allí van localitzar a l'individu, el qual exhibia una arma blanca amenaçant a la gent. Els agents van intentar dialogar amb ell però aquest es va mostrar més agressiu i va proferir insults contra els agents i els va intentar agredir amb el ganivet de grans dimensions. Al cap d'uns minuts i amb l'estat de nerviosisme de l'individu aquest va començar a autolesionar-se, moment en que els agents de la policia autonòmica van aconseguir retenir-lo i evitar mals majors.
L'home va ser detingut per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i danys i amenaces. L'arrestat de 39 anys compta amb 14 antecedents policials. El Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre'l per curar-li les ferides que s'havia causat ell mateix.
Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar amb tres patrulles fins al lloc, on també hi va anar la Guàrdia Urbana de Tarragona i el Sistema d'Emergències Mèdiques.