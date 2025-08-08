Política
En Comú Podem ofereix una sortida per salvar els fons europeus de La Floresta
La proposta del grup municipal vol garantir la rehabilitació dels blocs i mantenir el milió d’euros aconseguit gràcies a la implicació veïnal
Els veïns dels blocs Dàlia i Castanyer, al barri de La Floresta, estan a punt de perdre prop d’un milió d’euros en ajudes dels fons Next Generation destinats a la rehabilitació energètica dels seus edificis. En Comú Podem Tarragona insta el govern municipal a actuar amb responsabilitat i acceptar la proposta presentada a finals de juliol per evitar que s’esfumi aquesta oportunitat guanyada gràcies a l’organització veïnal.
En Comú Podem ja ha presentat dues propostes al govern municipal per ajudar a cobrir la part que falta per completar el finançament, però encara no ha obtingut cap resposta concreta, més enllà de declaracions de bona voluntat.
Una de les propostes, treballades amb els impulsors dels projectes, feta pel grup municipal és generar dues subvencions nominatives directes, una per a cada comunitat, que assumeixin una mica més del 15 % del cost total del projecte, deixant que l’altre 15 % l’assumeixi cada comunitat.
Paral·lelament, s’ha proposat que de cara als pressupostos de 2026 es creï una convocatòria de subvencions perquè altres comunitats en situacions similars es puguin acollir de manera retroactiva si han iniciat obres durant el 2025. L’Ajuntament té recursos suficients per desenvolupar les dues accions de forma solvent gràcies als romanents, «hi ha diners, només cal un modificatiu de crèdit i estem segurs que hi ha prou consensos com per desenvolupar-ho».
«Hem de garantir que els veïns amb rendes baixes, en aquest cas amb pensions de viudetat, accedeixin a aquest tipus d’ajudes. No s’entendria que després de l’esforç veïnal, l’Ajuntament no estigués a l’alçada», ha dit Jordi Collado, portaveu de la formació.