Societat
Centenars de 'runners' acompanyen a l’atleta Sergio Turull en el repte 50-50-50 a Tarragona
Pitufollow está corrent 50km al dia durant 50 dies en 50 províncies per ajudar en la lluita contra el càncer infantil
Centenars de runners s’han donat cita aquest dijous al Port Tarragona per a participar en el repte solidari 50-50-50 de l’atleta i influencer Sergio Turull, que recapta fons per ajudar a la Fundación Juegaterapia. Més de 300 corredors han acompanyat a l’atleta conegut a xarxes com @pitufollow, en el tret de sortida del repte. El president de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha rebut a l’atleta al Km0 abans de l’inici de l’activitat, per a conèixer de primera mà l'artífex d’aquesta iniciativa solidària. Castellà li ha fet entrega d’una mètopa i l’ha felicitat per la iniciativa.
Sergio Turull és un corredor de curses d’ultradistància de renom com la Spartathlon, la Marathon des Sables, UTMB, etc. i també creador de continguts amb més de mig milió de seguidors. El passat 22 de juny, va iniciar a Tenerife el projecte solidari 50-50-50, un desafiament que consisteix en córrer 50 quilòmetres diaris durant 50 dies consecutius en 50 províncies d’Espanya, sumant així un total de 2.500 quilòmetres en la seva arribada el dia 10 d’agost a Barcelona.
El repte té com finalitat recaptar fons per a la Fundación Juegaterapia per tal de donar suport a la planta d’oncologia infantil de l’Hospital Virgen de las Nieves de Granada. La missió d’aquesta fundació és crear espais d’esbarjo per a que l’estada dels nens amb càncer sigui el més suportable, amena i humana possible.
Actualment, el repte 50-50-50 ja ha superat els 120.000 euros recaptats. Les donacions es poden realitzar des de la plataforma oficial del projecte www.migranodearena.org.